Afrique: Zambie/Soudan - Déclarations d'avant-match

Aggrey Chiyangi (entraîneur adjoint de la Zambie)

« Avec les matchs, les joueurs commencent à sentir la pression. Nous sommes en train de baser notre travail sur le volet psychologique car physiquement et techniquement, le groupe se porte bien.

Nous sommes très heureux de jouer à Marrakech car on se sent chez nous. On s'est habitué aux conditions climatiques. Le Soudan sera un adversaire très difficile. Il ne faut pas oublier qu'il a éliminé la Guinée, pourtant favori pour remporter le tournoi. Ç'est à élimination direct, il faut donc être prudent sur le terrain ».

Augustine Mulenga (attaquant de la Zambie)

« Nous les joueurs, on est prêt pour cette rencontre. On a supervisé le Soudan. On a désormais une idée sur notre adversaire et ses points faibles. Nous allons faire le maximum pour passer cette étape. On est très motivé ».

Zdravko Logarusic (entraîneur du Soudan)

« Nous sommes prêts à affronter la Zambie. C'est une bonne équipe. Je l'ai vu jouer et elle pratique du beau football. Son point fort, c'est la vivacité et l'efficacité de sa ligne d'attaque. La Zambie, c'est aussi une des meilleures équipes du tournoi. Il y'a un mélange de joueurs de Zesco United et Zanaco et ça a fait un très bon groupe. Avant l'entame du tournoi, le Soudan était sous-estimé, mais il a créé la surprise. Maintenant, on veut encore créer la surprise en passant en demi-finale. Notre tâche sera certes difficile, mais pas impossible. Je suis confiant par rapport à l'état d'esprit au sein du groupe. J'apprends la mentalité soudanaise car je ne suis là que depuis quelques semaines. J'espère réussir ce premier pari ».

Mohamed Taher (capitaine du Soudan)

« A priori, nous visons la qualification en demi-finale. C'est un adversaire solide certes, mais ce sera complètement différent par rapport au premier tour. A ce stade de la compétition, les équipes sont beaucoup plus prudentes. Il faut savoir que la moindre erreur se paye cash. On est décidé à sortir le grand jeu et montrer le vrai visage du football soudanais ».