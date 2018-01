Sénégal: Le procureur de Ziguinchor - « C'est une attaque planifiée et exécutée »

On en sait maintenant un peu plus sur le drame de Boffa-Bayotte, ses présumés commanditaires, auteurs et complices, grâce au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, Alioune Abdoulaye Sylla et au lieutenant-colonel Issa Diack, commandant la section de recherches de la gendarmerie nationale.

A Ziguinchor, hier, ils ont, en effet, éclairé la lanterne des gens sur cette douloureuse affaire dont l'enquête n'est pas encore bouclée. L'ignoble acte, a-t-il dit, a été « commandité et exécuté par un lieutenant d'une faction».

L'exercice initial de conférence de presse s'est transformé en deux communications. La première a été faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, et la seconde par le lieutenant-colonel Issa Diack, commandant la section de recherches de la gendarmerie nationale, en présence du colonel Thiam, commandant la Légion sud de gendarmerie. Les journalistes ont été priés de faire leur boulot, mais sans poser la moindre question. « Compte tenu de la sensibilité de l'affaire », a expliqué Alioune Abdoulaye Sylla.

Ce dernier a donné rendez-vous à la presse très prochainement « lorsque, a-t-il rassuré, le dossier sera suffisamment avancé pour qu'on puisse entrer davantage dans un certain nombre de détails ». Après cela, M. Sylla a présenté ses condoléances à toute la Nation et aux personnes qui ont perdu un parent ou un proche dans cette tragédie de la forêt de Boyotte-est.

Venant aux faits, le procureur a rappelé que durant le mois de novembre 2017, deux plaintes pour coups et blessures volontaires, ayant entraîné des incapacités temporaires de travail, respectives de 60 et de 10 jours, avaient été déposées par deux exploitants forestiers au parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor.

L'enquête, qui en avait résulté, avait permis l'arrestation de quatre individus présumés appartenir à un comité de vigilance. Ces derniers avaient été jugés et condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois. « Sur le fondement de l'article 294 du Code pénal, qui sanctionne les faits incriminés d'une peine allant d'un an à cinq ans », a souligné le magistrat représentant le ministère public.

Il n'a pas occulté de préciser que dans cette affaire, la juridiction correctionnelle inscrivait cette « peine d'une relative clémence » dans une logique d'apaisement justifiée par une dynamique de rapprochement entre les parties évoluant toutes au sein d'une seule et même communauté. Le procureur a fait savoir que le ministère public n'avait pas initié des poursuites contre les plaignants en raison de la nature des faits. A son avis, ces faits auraient, en tout état de cause, nécessité une saisine préalable du directeur des Eaux et Forêts ou de son représentant pour que des poursuites soient envisageables et recevables conformément aux articles L18 et 21 du Code forestier.

Poursuivant sa communication, le procureur de Ziguinchor a rappelé le film du drame de Boffa-Bayotte : «le 6 janvier 2018, soit une semaine après la libération des prévenus qui avaient été condamnés, une vingtaine de personnes avaient été capturées par des assaillants armés dans la forêt de Bayotte-est, et 14 parmi elles avaient été abattues de sang-froid, tandis que 7 s'en sortaient avec des blessures. Une enquête a été immédiatement ouverte. La prise en main de l'enquête par la gendarmerie nationale, sous la direction du procureur de la République, a permis très vite une avancée significative dans les investigations».

Ordre d'une faction

D'après le procureur, la synthèse des informations recueillies par la section de recherches, avec des moyens humains et techniques, a vite mené vers des pistes qui convergent toutes vers des personnes de la localité et vers un cantonnement d'une faction. Les premières auditions réalisées et les données techniques recueillies ont donné une tournure décisive à l'enquête. « Il résulte de certaines déclarations que l'attaque du 6 janvier 2018 a été planifiée et exécutée par une personne, dont nous tairons le nom pour des raisons que vous comprendrez aisément, pour le compte de deux villages de la localité », a révélé le procureur.

Selon Alioune Abdoulaye Sylla, la décision a été prise lors d'une réunion et l'opération a été menée par des personnes de la localité, avec un renfort d'hommes, sous les ordres d'un lieutenant d'une faction, qui s'est déplacé spécialement pour l'exécution de la tâche. A cette fin, une partie des armes, munitions et tenues, serait venue des bases d'un front. Le reste de la logistique était détenue par des personnes habitant la localité. Après une identification des personnes supposées avoir pris une part active à la tuerie par les moyens précités, la section de recherches, appuyée par le Gign et la Lgi, a mené avec succès une opération ayant permis l'interpellation d'une vingtaine de personnes parmi les cibles prioritaires.

L'enquête suit son cours

A en croire le magistrat représentant le ministère public, la suite de l'enquête a permis d'identifier et de garder à vue celui qui aurait planifié toute l'opération, et 15 autres personnes supposées avoir pris une part active dans les faits, objet de la présente procédure. Les autres, qui sont au nombre de 9, ont été libérées faute de charges suffisantes à ce stade de la procédure. Une information judiciaire a été ouverte, et le juge d'instruction saisi sous les préventions d'association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, détention d'armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires, vols en réunion. Le mandat de dépôt a été requis par le procureur de la République. Le juge d'instruction, après les avoir inculpées, les a toutes placées sous mandat de dépôt.

Selon toujours le procureur, le même jour, une délégation judiciaire prise par le juge d'instruction a permis, « pour le moment », l'interpellation de 8 autres personnes qui lui ont été présentées avant-hier (Ndlr, mardi dernier), avant d'être inculpées et placées sous mandat de dépôt. L'information suit toujours son cours. Le procureur n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont apporté leur expertise à cette procédure. Il a rendu un hommage « mérité » à la Gendarmerie nationale, notamment à la section de recherches dirigée par le commandant Issa Diack avec son équipe, « pour, a-t-il dit, leur professionnalisme, leur efficacité, leur discrétion et leur sens du devoir qui nous a permis de réaliser en un temps record les résultats que nous avons pu obtenir, dans le strict respect de la procédure pénale, de la dignité humaine et des droits humains, de façon générale ».