Sénégal: Procès Khalifa Sall - La défense pour l'annulation de la procédure

La défense de Khalifa Sall a soulevé, hier, plusieurs exceptions de nullité pour ensuite plaider l'annulation de la procédure qui, selon elle, a violé toutes les règles du droit et de la défense.

Devant la barre hier, les avocats de la défense ont dit et soutenu que tout est irrégulier dans le dossier Khalifa Sall. « De l'enquête préliminaire en passant par les procès-verbaux d'accusation à l'instruction, tout est imprécis, irrégulier et faux », a constaté pour le dénoncer Me Doudou Ndoye, avocat de Khalifa Sall, premier à prendre la parole hier à la reprise du procès dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar. « Toute condamnation qui n'a pas respecté les procédures préalables ne peut être valable », a défendu Me Ndoye, qui est largement revenu sur des « faits graves » posés, selon lui, par « une justice qui a failli » : « la violation » de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, le réquisitoire introductif du procureur datant du 25 août 2017, l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du doyen des juges, l'arrêt numéro 215 rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel.

« Autant d'irrégularités » qui l'emmènent à dire que Khalifa est victime d'une « détention arbitraire ». « Si on regarde les faits, on se rend compte que les actes posés et tout ce qui est écrit dans le réquisitoire du procureur sont irréguliers, non conformes à la loi, à la vérité et aux droits de l'homme », a soutenu Me Doudou Ndoye. Il a demandé au tribunal de se référer aux dispositions de l'article 71 du Code de procédure pénale qui impose au juge de se limiter strictement aux faits. « Le Code de procédure pénal dit et maintient que le procureur doit exposer les faits sur lesquels il fonde son réquisitoire », a rappelé Me Ndoye, qui note que dans le dossier Khalifa Sall et compagnie, le juge n'a déféré aucun fait mais des qualifications.

« La justice, ce n'est pas le fond, c'est la garantie de la forme », a insisté Me Doudou Ndoye, qui a relevé dans le dossier des « astuces de comportements en violation de la loi ». Tout cela, dit-il, pour arriver à des condamnations. Conviction partagée par Me Khassimou Touré qui a déclaré le tribunal « incompétent » à connaître de cette affaire. En réalité, a soutenu Me Touré, c'est la loi qui n'autorise pas le tribunal à juger cette affaire, se fondant sur les dispositions combinées des articles 173, 370, 371 et 372 du Code de procédure pénale. « La loi et la jurisprudence militent en faveur de l'annulation de la procédure », a soutenu Me Touré. Il a cité la réponse du Conseil constitutionnel lorsqu'il s'était agi de statuer sur la requête des députés de l'opposition demandant la liberté provisoire pour Khalifa Sall. « Le Conseil s'était déclaré incompétent. Et ses décisions s'imposent à votre tribunal », a dit Me Khassimou Touré, s'adressant au juge Malick Lamotte à qui il a demandé « purement et simplement » l'annulation de toute la procédure et des procès-verbaux d'accusation.

La défense ne s'est pas limitée à plaider l'annulation de l'ordonnance de renvoi. Elle a aussi demandé l'arrêt immédiat des poursuites contre Khalifa et compagnie. C'est que pour les avocats de la défense, le tribunal n'a pas « la compétence matérielle » pour juger les accusés. « Dans cette affaire, c'est la toute puissance étatique qui fait face à un Khalifa Sall faible et désarmé », a soutenu encore Me Khassimou Touré, qui a souhaité « une saine et bonne application de la loi ». Me Bamba Cissé et Me Youssoupha Camara ont, eux aussi, espéré que la justice « triomphera ». Mais ils ne se sont pas enthousiasmés outre mesure. La vérité, a souligné Me Cissé, c'est que ce dossier est avant tout politique. « L'immixtion de l'exécutif ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est cela qui est dérangeant et gênant », a regretté Me Cissé. Me Camara est, lui, convaincu que tout « ce semblant de procès » n'a qu'un seul but : « éliminer un adversaire, un sérieux concurrent » à la présidentielle de 2019.