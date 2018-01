Togo: Nouveaux usages

Le président Faure Gnassingbé assistera dimanche et lundi à Addis Abeba au 30e sommet de l'Union… Plus »

Et le phénomène est appelé à s'amplifier au fur et à mesure que le haut débit gagnera les foyers togolais.

Vendredi en conseil des ministres, les responsables des départements concernés (Communication et Economie numérique) ont souligné la nécessité d'élaborer une loi-cadre portant qui devra préciser les objectifs, les différents acteurs, les interactions entre ces acteurs ; les institutions de la République qui y interagiront et la transformation de la nature des médias publics.

