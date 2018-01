Algérie: Les moines de Tibéhirine reconnus martyrs en vue de leur béatification

C'est désormais officiel. Les sept moines français de Tibéhirine et Mgr Claverie, évêque d'Oran seront béatifiés. Le pape François a en effet signé, ce samedi 27 janvier, le décret reconnaissant leur martyr, après leur assassinat, en 1996, en Algérie. Au total, dix-neuf catholiques tués dans les années 90, en Algérie, sont concernés.

Ce sont quelques lignes d'un décret de la congrégation pour la cause des saints qui l'attestent. Il est mentionné que le martyr de Mgr Claverie et de ses dix-huit compagnons est reconnu: assassinés « en haine de la foi », entre 1994 et 1996.

Parmi les futurs bienheureux figurent les sept moines trappistes de Tibéhirine enlevés, en mars 1996, puis tués dans des circonstances troubles et dont seules les têtes avaient été retrouvées.

L'ancien évêque d'Oran avait, lui, été tué le 1er août 1996 avec son chauffeur dans l'explosion d'une bombe, devant son évêché. Sont également concernés, des pères blancs et des religieuses.

Cette annonce était attendue. En septembre dernier, les évêques d'Alger et d'Oran s'étaient rendus à Rome pour rencontrer le pape François et avaient expliqué avoir trouvé le souverain pontife très sensible à la cause de ces religieux, tout comme à la souffrance du peuple algérien.

Si aucune date n'a encore été fixée pour la béatification, l'espoir est grand qu'elle puisse se faire sur le sol algérien, là où ces hommes et femmes ont donné leur vie.