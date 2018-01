Afrique: Esclavage en Libye - l'UA fait le point sur les rapatriements de migrants

Alors que la population en Libye souffre d'un climat de violence et de crise politique, l'ONU et ses partenaires ont… Plus »

Voir s'il y en a d'autres qu'on peut aider à revenir, et si on peut essayer d'élargir pour voir si on peut utiliser ce modèle aussi pour d'autres questions liées à la migration en Libye et peut-être dans d'autres zones de crise. »

Nous voyons avec le HCR s'il est possible de les réinstaller dans d'autres pays africains. Nous travaillons aussi avec nos partenaires européens pour en réinstaller un certain nombre en Europe. »

L'OIM estime que 30% de ces 700 000 migrants veulent rentrer dans leur pays d'origine de façon volontaire la majorité préfère rester et travailler en Libye. 30% des migrants clandestins veulent rejoindre l'Europe. Bien sûr, ces statistiques sont des estimations faites à partir des informations que nous avons pu récolter. Il est possible qu'elles ne soient pas exactes à 100%.

Le reste, environ 200 000 personnes, sont des migrants arrivés de façon illégale, originaires de 30 pays du continent et victimes de réseaux criminels. Un peu plus de 12 700 sont rentrés depuis décembre.

