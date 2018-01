Pour mieux vulgariser les politiques publiques dans lesquelles il joue un rôle crucial, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a élaboré et validé, grâce à la Coopération luxembourgeoise, une nouvelle stratégie de communication.

Une bonne stratégie de communication dans la vulgarisation des politiques publiques ne prête plus à aucun débat. Fort de cela, pour piloter sa stratégie de communication, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan s'est doté, au niveau central, d'une cellule de communication.

A côté, plusieurs directions générales sous la tutelle du ministère disposent de leurs propres instances en charge de la communication. Mais, en l'absence de passerelles entre ces différentes structures de communication, l'action globale du ministère n'est pas toujours visible et bien connue sur le plan communicationnel, selon un rapport du cabinet Luqman West Africa.

Dans un souci d'améliorer cette communication institutionnelle aussi bien à l'interne qu'à l'externe, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a élaboré et validé une nouvelle stratégie de communication dont l'objectif est de vulgariser davantage les politiques publiques dans la conduite desquelles il joue un rôle central.

Le document a été partagé et discuté hier en présence du ministre délégué du Budget Birima Mangara et des représentants des différentes cellules de communication des structures relevant dudit ministère.

« Pour mettre en lumière l'action gouvernementale dans l'atteinte des objectifs d'émergence à l'horizon 2035 et réussir la conduite des réformes majeures des finances publiques de l'Uemoa, le ministère doit avoir une maîtrise de sa communication interne et externe. Une bonne compréhension de l'action gouvernementale facilite l'adhésion et l'acceptation de l'usager », a déclaré le ministre du Budget.

Avec ce document élaboré par le cabinet Luqman West Africa à travers une démarche inclusive, Birima Mangara est persuadé que le « chemin est tracé pour combler les attentes d'une meilleure stratégie de communication permettant de renforcer notre visibilité auprès des citoyens et des partenaires financiers, en mettant en exergue à travers divers supports de communication, nos succès, nos réalisations et nos perspectives ».

Par ailleurs, estime le ministre, une communication mieux organisée et mieux réfléchie va permettre une meilleure circulation de l'information en interne. Ce qui, selon lui, aura pour effet, « d'éviter l'asymétrie d'information qui peut exister entre le citoyen, les agents et les cadres dirigeants et d'anticiper sur l'exagération de faits mineurs et la prolifération de rumeurs pouvant ternir l'image du ministère ».

Avant le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, les départements de la Santé et de l'Action sociale, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement ainsi que celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont été accompagnés par Coopération luxembourgeoise pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de communication.

Selon Gulten Aka, chargée de Programme à la Coopération luxembourgeoise, cet appui s'inscrit dans le cadre du Programme indicatif de coopération entre le Sénégal et le Luxembourg communément appelé Pic 3 et dans l'amélioration de la gestion administrative des ministères partenaires.

« La communication est la base de tout enrichissement. C'est un premier pas vers une meilleure gestion de l'information et de la communication au sein du ministère et à l'endroit des usagers », a-t-elle dit.