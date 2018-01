Togo: Business friendly

Le président Faure Gnassingbé assistera dimanche et lundi à Addis Abeba au 30e sommet de l'Union… Plus »

Concernant le volet du transfert de propriété, un bureau dédié sera mis en place. Il aura comme mission de raccourcir le délai de délivrance des actes (21 jours actuellement) et de recommander une baisse des frais d'enregistrement à 2% contre 5 aujourd'hui. Enfin, pour faciliter les choses, près de 92% des titres fonciers ont d'ores et déjà été numérisés.

Il est déjà facile et rapide - moins de 24h - de créer une SARL, mais de nouvelles facilités viennent d'être introduites comme la libéralisation du capital social et la part social nominale, la mise à disposition de statuts types, la suppression des droits d'enregistrements et des droits de timbre la réduction du coût des annonces légales ou encore l'exonération de la Taxe professionnelle unique (TPU) lors de la première année de création.

