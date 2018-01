Kenya: Un gouvernement kényan élargi à son maximum

Il a fallu presque trois mois à Uhuru Kenyatta pour dévoiler sa liste complète. Un record au Kenya. Pour Abdullahi Abdileh, « l'exercice est délicat vu le nombre de personnes à inclure et l'équilibre nécessaire entre ethnies ». Et dans ce jeu complexe, le vice-président William Ruto semble voir son étoile pâlir.

Résultat : l'équipe a enflé pour atteindre vingt-deux membres, soit le maximum autorisé. Uhuru Kenyatta a même poussé les murs. Il a créé, dans chaque ministère, un mystérieux poste de secrétaire administratif en chef. « On dirait un artifice pour contenter le plus de monde possible.

Uhuru Kenyatta a voulu récompenser et consoler. Récompenser ceux qui l'avaient soutenu durant la présidentielle, et consoler ceux qui ont été battus aux élections locales.

