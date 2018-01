Dans ses enseignements, a expliqué le Pr Kébé, le saint homme El Hadji Oumar Foutiyou montre que la contradiction est la nature de la vie et que son dépassement passe par la conciliation. Thierno Macky Tall, au nom de l'Ahbab a, pour sa part, soutenu que « de notre prophète Mohammad (Psl) jusqu'à Cheikh Oumar Foutiyou et aux éminents guides religieux de notre temps, tous les grands penseurs musulmans ont, dans leurs divers écrits, clairement démontré que le Coran et les hadiths offrent au travers des enseignements de l'islam, la meilleure voie, la seule voie salutaire, de gouverner judicieusement le monde ».

Le Pr Kébé a, dès lors, invité les musulmans à transformer les valeurs de connaissances en valeurs économiques et sociales d'autant que « l'islam nous permet de faire une conversion catégorielle» selon Oustaz Barham Diop. Pour ce faire, a-t-il guidé, il nous faudrait des écoles africaines (sénégalaises) qui enseignent, éduquent, restituent les valeurs et marchent avec le progrès ».

Ce dernier a beaucoup insisté sur la dialectique entre la paix et la violence. Pour l'universitaire, le musulman est celui qui est dévoué à la paix. Et parmi les facteurs de la paix figurent en bonne place la prière.

« L'objectif de la violence est de nuire à l'autre. L'éducation est un schéma de longue durée. Et toute société a des valeurs. La perpétuation de celles-ci passe par l'éducation. Quant à la paix, elle suppose une entente et une bonne cohabitation.

En prélude à la 38ème édition de la ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, l'association des amis de Cheikh Oumar Foutiyou Tall (Ahbab) a organisé, hier, un colloque sur le thème : « Violence, éducation et paix dans l'Islam ». Tous les intervenants ont indiqué que ces actes sont aux antipodes des enseignements de l'Islam, religion de valeurs humaines. La 38e édition de la ziarra omarienne se déroule du 25 au 29 janvier courant.

