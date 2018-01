Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption/Ouattara - "La Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour améliorer la bonne gouvernance"

Notons qu'Alassane Ouattara a quitté Abidjan dans la matinée aux environs de 10 heures. Le Vice-président, Daniel Kablan Duncan, le ministre d'Etat ministre de la défense, Hamed Bakayoko, le ministre de l'intérieur et de la sécurité Sidiki Diakité, le ministre de la justice, Sansan Kambilé et le ministre des affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, avaient accompagné le chef de l'Etat à l'aéroport.

« Ce décret réorganise, en application de l'ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018 modifiant l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, les modalités de déclaration du patrimoine des agents publics, à l'exception du Président de la République et du Vice-Président de la République, dont le régime de déclaration est établi par la Constitution.

« Gagner la bataille de la lutte contre la corruption : Une voie durable vers la transformation de l'Afrique ». C'est sur ce thème des plus difficiles que se pencheront les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, lors du 30e sommet ordinaire qui s'ouvre dimanche pour prendre fin lundi.

