Sénégal: Cheikh Kanté recueille les prières des chefs religieux pour la réussite du PSE

"Tu as toujours accordé beaucoup d'importance à tes fonctions. Regarde devant toi et continue à travailler", a-t-il conseillé au ministre chargé du PSE, qui a été reçu à Thiénéba par le khalife Serigne Ahmet Tidiane Seck.

Dans cette ville, il a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et le porte-parole de ce dernier, Sergine Bassirou Abdou Khadre, et le khalife général des Baye Fall, Sergine Cheikh Dieumb Fall, qui ont prié pour la réussite du PSE.

Touba — Le ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), Cheikh Kanté, a effectué vendredi "une visite de courtoisie" auprès des chefs religieux de Touba, Mbacké (centre), Ndiassane et Thiénéba (ouest), à qui il a demandé de prier pour la réussite de ce programme de politique économique et sociale du gouvernement.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.