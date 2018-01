Cote d'Ivoire: Ligue de football des vétérans - Les anciens footballeurs vont jouer en hommage à Jean Kéita

La ligue de football des vétérans sera à la finale de sa 2è édition ce samedi 27 janvier 2018. Cette finale qui aura pour théâtre le stade du Lycée classique d'Abidjan, mettra en opposition la formation des anciens de Gonzagueville et celle de Marcory, deux équipes qui ont tout balayé sur leur chemin, y compris l'Association des anciens footballeurs de Yopougon (Aafy) et les anciennes gloires d'Abobo, réunies au sein de l'Aafb.

Joint par téléphone, le président de la Mutuelle des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire (Mafci), Gnali Louis, a situé le cadre de ces retrouvailles. « La Ligue de football des vétérans est la synthèse des footballeurs professionnels, à la retraite et les amateurs du football local encore capables de tenir un championnat.

Cette finale qui est placée sous le haut parrainage du premier magistrat de la commune de Cocody, sera l'occasion de rendre un hommage à feu Jean Kéita dont la famille, au grand complet, sera présente pour le coup d'envoi.

Des prix de reconnaissance seront donc distribués aux acteurs qui œuvrent pour le développement de la ligue de football des vétérans », a indiqué le président Gnali.

En marge de ce grand rendez-vous des anciens du football ivoirien, le public pourra se délecter, en match d'ouverture, de l'opposition entre les élèves du Lycée classique et ceux du Lycée technique. Pour le président Gnali Louis, c'est une reconnaissance jamais rendue à ces deux grandes faitières qui ont produit de grands footballeurs à la Côte d'Ivoire.

« J'ai rêvé créer un espace pour les vétérans du football. Ce rêve a été accepté de tous. Pour moi, la Côte d'Ivoire doit être la locomotive en Afrique. C'est mon souhait maintenant de réussir. Et pour la prochaine édition (3è édition), nous devons montrer notre sérieux et notre détermination à corriger nos points de vulnérabilité, afin de rassurer davantage les sponsors potentiels », a-t-il conclu.

Pour la finale de cette 2è Edition qui promet, Djedjed Landry conduira une fois de plus la formation de Gonzagueville contre les anciens de Marcory sous l'impulsion de Kouamé Alain Serges. Un "remake" du stade Félix Houphouët-Boigny qui se transpose au Lycée Classique avec bien d'autres footballeurs.

Pour rappel, Jean Kéita fut le tout premier gardien de l'Asec mimosas et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire des années 1970. Avec feu Laurent Pokou, N'Guessan Bernard, N'ko Lazare, Yoro Alphonse et autres Cissé Vacantié, ils ont fait les beaux jours du club jaune et noir.

Plus connu sous le sobriquet de "Kakadou" pour les intimes, on l'appelait aussi "le chat" pour ses réflexes hors pairs de félin et ses détentes spectaculaires.

Jean Kéita fut celui-là même qui donna le coup d'envoi de la 1ère Edition de la ligue de football des vétérans. Outre les précieux conseils qu'il prodiguait au président Louis, il tenait beaucoup à la réussite de ce projet d'union sacrée entre les anciens footballeurs.