Cote d'Ivoire: Asec mimosas - Roger Ouégnin face aux Actionnaires ce dimanche

La grande famille de l'Asec Mimosas se réunira, demain, à la Bourse du Travail de Treichville à 9 heures pour une Assemblée générale extraordinaire (Age).

Pour l'occasion, Me Roger Ouegnin et ses Actionnaires vont plancher sur cinq points à l'ordre du jour. A savoir la modification des statuts, la présentation et validation du cadre juridique du Cnaco, la présentation et validation de la charte éthique du Cnaco, la présentation et validation du règlement intérieur du Aafaam et les divers.

Le patron des Mimos et ses actionnaires jetteront les bases d'une association forte et définiront une nouvelle orientation pour le club jaune et noir. Roger Ouegnin annoncera surtout les grands projets pour cette année notamment avec le début d'exécution des travaux du nouveau complexe sportif de l'Asec à Bingerville (Gboro Gbata).

Il ne manquera pas aussi de dresser le bilan de la première phase de la saison et des objectifs de son club pour la Ligue des champions qui démarre à partir du 11 février prochain. L'actualité brûlante du football ivoirien ne devrait aussi pas échapper au patron des Mimos.

En tout cas, c'est un grand oral que l'Avocat-président de l'Asec donnera au cours de cette Ag extraordinaire. Et le moins que l'on puisse dire,c'est que les supporters des Mimos effectueront nombreux le déplacement pour écouter leur dirigeant.