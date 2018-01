Du reste, pour s'assurer que le Sre va se passer dans les normes, il faut avoir à disposition des entrepôts certifiés. C'est ce qui a conduit le directeur général de l'Arre et sa délégation à visiter certains entrepôts du Mgb. Avec lui, se trouvaient des spécialistes pour faire cette certification. Il s'agit, entre-autres, d'agro-industiels, d'informaticiens, d'électriciens, d'économistes, etc. « Une fois ces magasins certifiés, notre rôle sera d'inciter les opérateurs économiques à venir louer ces entrepôts dans le cadre du Sre », a-t-il précisé.

Justifiant sa présence dans la capitale du centre, le directeur général de l'Arre a indiqué que suite aux études qui ont été menées avec son partenaire de la Société financière internationale (Sfi) du Groupe de la Banque mondiale, il se trouve que le Mgb est le seul endroit qui remplit toutes les conditions pour pouvoir lancer le système de récépissés d'entreposage (Sre). « Les magasins sont aux normes, l'endroit est sécurisé, assaini et spacieux. L'administration, les ponts bascules, le poste de police et de douane et des banques sont sur place », s'est-il réjoui.

