Ile Maurice: Bérenger sur l'affaire MedPoint - «Li sokan ki SAJ pense pou révinn prémié minis»

Révolte, colère, tristesse, indignation... Ce sont là les sentiments qui animent Me Neelkanth… Plus »

Dans la foulée, il a fait une virulente sortie contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth. Cela, par rapport aux propos de l'ex-Premier ministre qui a, dans une interview, indiqué qu'il compte revenir au pouvoir si jamais son fils est reconnu coupable dans l'affaire MedPoint. Une situation qualifiée d'inacceptable par Paul Bérenger. «Li dir li pou réfer so come-back si Pravind Jugnauth tasé dan sa zafer-la. Li sokan séki SAJ inn dir.»

