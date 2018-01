Nigeria: Henry Onyekuru - Le Nigérian est de retour à Anderlecht

Ayant pu éviter l'opération, l'avant nigérian comptait terminer la saison à Anderlecht. Soigné à Everton, Henry Onyekuru est de retour en Belgique.

Le 22 décembre, le genou d'Henry Onyekuru heurtait le gardien d'Eupen. Un mois plus tard, la situation est toujours floue autour de l'attaquant nigérian. À Anderlecht, on estime que le joueur doit subir une opération mais le Super Eagle espère encore pouvoir y échapper.

« Les premières images étaient mauvaises mais ce n'est finalement pas aussi grave qu'on ne le craignait », a-t-il expliqué sur le site officiel d'Everton. « J'espère donc être prêt à rejouer avant la fin de la saison. »

Le Sporting d'Anderlecht a informé qu'Onyekuru est revenu au club. Si sa rééducation continue à bien se passer, l'ex-Eupenois pourra prochainement aider le club bruxellois à se classer le plus haut possible en championnat. En début de semaine, Henry Onyekuru avait assuré qu'il comptait bien terminer la saison avec les Mauves.

Le Nigérian a un plan clair en tête : « Mon objectif est de revenir en Belgique et de participer aux derniers matchs de la saison. Ensuite, je pourrai me préparer pour la Coupe du Monde. »

Après avoir connu des moments difficiles, juste après sa blessure, Onyekuru a retrouvé le moral. « J'étais vraiment inquiet mais je ressens tellement d'amour à Everton que ça va me fait guérir plus rapidement. Je suis heureux depuis que mon traitement a débuté. Je souris tous les jours. »

⚽️ Back at Neerpede to recover! Glad to see you again @henryconyekuru! 💪 #RSCA #COYM pic.twitter.com/deuImkwLtf

-- RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 27 janvier 2018