Afrique: CHAN 2018 - Les Chipolopolo ultra motivés face au Soudan

Le premier tour du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) s'est achevé ce 24 janvier à Agadir. Ce samedi débutent les quarts de finale de la compétition. A ce stade de compétition, les Marocains affronteront de surprenants Namibiens, deuxièmes du groupe B, le 27 janvier à Casablanca.

Ces derniers ont fini juste derrière les Zambiens, premiers du groupe B. Ces derniers défieront les Soudanais, le même jour à Marrakech.

Les débats seront plus équilibrés entre la Zambie et le Soudan. Avantage cependant à la Zambie qui a fait forte impression au premier tour dans la poule B du CHAN 2018. Notamment avec une ligne offensive efficace (6 buts) conduite par Augustin Mulenga.

« Avec les matchs, les joueurs commencent à sentir la pression. Nous sommes en train de baser notre travail sur le volet psychologique car physiquement et techniquement, le groupe se porte bien. Nous sommes très heureux de jouer à Marrakech car on se sent chez nous.

On s'est habitué aux conditions climatiques. Le Soudan sera un adversaire très difficile. Il ne faut pas oublier qu'il a éliminé la Guinée, pourtant favori pour remporter le tournoi. Ç'est à élimination direct, il faut donc être prudent sur le terrain », a confié Aggrey Chiyangi l'entraîneur adjoint de la Zambie.

« Nous les joueurs, on est prêt pour cette rencontre. On a supervisé le Soudan. On a désormais une idée sur notre adversaire et ses points faibles. Nous allons faire le maximum pour passer cette étape. On est très motivé », a ajouté Augustine Mulenga.