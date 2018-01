Cote d'Ivoire: Alain Richard Donwahi - "La politique forestière a engrangé quelques acquis majeurs"

Le ministre des Eaux et Forêts a pris part, hier, au siège de la Sodefor, à Cocody, à une cérémonie de décoration de 16 agents de la société.

La politique forestière initiée par le gouvernement ivoirien suscite de l'espoir. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, le combat contre la déforestation engagé depuis quelques années, a engrangé, au cours de ces dernières années, quelques acquis majeurs.

Il l'a signifié jeudi, au cours d'une cérémonie de décoration de 16 agents de la Sodefor, au siège de ladite agence, à Cocody.

« Le principe de non déclassement des forêts, consacré par la charte pour la réhabilitation du domaine forestier de l'Etat avec les populations, adoptée en 1994, a été, à ce jour globalement respecté.

A ce titre, l'on constate une prise de conscience perceptible et une solidarité effective tant au plan national qu'international, autour de la préservation de la forêt. Et notamment, de l'arrêt des défrichements en forêts classées », s'est-il réjoui.

Egalement présent à la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président de la cérémonie, a exhorté les agents de la Sodefor à redoubler d'effort pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'au moins 20% de forêt à l'horizon 2030.

Pour sa part, le directeur général de la Sodefor, Mamadou Sangaré, a relevé que de 1966 à 1999, le taux de dégradation de l'ensemble des forêts se situait entre 25 et 30%.

« Malheureusement, la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée a empêché notre présence dans les forêts, favorisant ainsi leur envahissement par de nombreux migrants fuyant la guerre pour les uns et la misère pour les autres.

Provoquant ainsi, une dégradation presque à 60% des forêts classées », a-t-il déploré. Il a, en outre, indiqué qu'au niveau du reboisement, faute de soutien financier occasionné par les crises successives, seulement 210 000 ha ont été réalisés contre les 500 000 ha prévus à l'horizon 2015 par le plan directeur forestier.

« Au plan de l'aménagement forestier, on compte 90 plans d'aménagement rédigés pour une superficie de plus de 2 600 000 ha, soit plus de 62% des superficies des forêts classées », a-t-il poursuivi.

A l'intention des agents, encore en fonction, le Dg de la Sodefor a indiqué que l'avenir reste prometteur. « Nous avons encore de nombreux défis à relever.

Notamment la mise en œuvre à court et moyen terme du contrat de performance en cours de signature entre l'Etat et la Sodefor ; la mise en œuvre du programme d'investissement forestier (Pif), la mise en œuvre du plan de sécurisation des forêts classées.

La mise en œuvre du projet IDH sur les forêts classées de Cavally et de Goin Débé... », a-t-il noté. Avant d'ajouter : « Le chemin à parcourir est encore long et parsemé d'embuches. Vous devez vous armer de courage et d'abnégation pour y arriver ».

Les 16 agents décorés totalisent entre 19 et 45 ans de service. Certains ont reçu la médaille de Grand or, d'autres la médaille d'or, de vermeille ou d'argent. Au nombre des récipiendaires, figure le directeur général de la Sodefor, Mamadou Sangaré.