Afrique: CHAN 2018 - Mission difficile, mais pas impossible pour le Soudan

C'est un adversaire solide certes, mais ce sera complètement différent par rapport au premier tour. A ce stade de la compétition, les équipes sont beaucoup plus prudentes. Il faut savoir que la moindre erreur se paye cash. On est décidé à sortir le grand jeu et montrer le vrai visage du football soudanais ».

La Zambie, c'est aussi une des meilleures équipes du tournoi. Il y'a un mélange de joueurs de Zesco United et Zanaco et ça a fait un très bon groupe. Avant l'entame du tournoi, le Soudan était sous-estimé, mais il a créé la surprise.

« Nous sommes prêts à affronter la Zambie. C'est une bonne équipe. Je l'ai vu jouer et elle pratique du beau football. Son point fort, c'est la vivacité et l'efficacité de sa ligne d'attaque.

