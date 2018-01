Tunisie: CAB - Plus de droit à l'erreur !

On a beau apporter des changements dans les trois compartiments due jeu, les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire pas gai du tout. Contre l'EST à Radès, l'entraîneur Walid Ben Thabet alignera certainement les plus en forme, abstraction faite des noms.

C'est ainsi qu'on verra Mohamed Habib Yeken et Cissé, cette fois-ci, respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ressaïssi, qui doit se reprendre au plus vite, et Hosni formeront l'axe central. Devant, Jelassi et Saïdani évolueront comme milieux défensifs.

Ces derniers pourraient être soutenus par Cissé au cas où le staff technique titulariserait Dridi en tant que latéral gauche.

Quant à Firas Belarbi, il assurera le rôle de régisseur pour alimenter Ounalli, Wattara et Habbassi (ou Ben Choug) en position plus avancée, en balles décisives. Le CAB a marqué à chaque rencontre, il n'y a pas de raison qu'il ne récidive pas contre le leader actuel.

Formation probable : Thamri, Yeken, Cissé, Ressaïssi, Hosni, Jelassi, Saïdani, Belarbi, Ounalli, Wattara, Habbassi (Ben Choug).