Ile Maurice: Impliquée dans un meurtre à 16 ans - Elle raconte sa reconstruction

Révolte, colère, tristesse, indignation... Ce sont là les sentiments qui animent Me Neelkanth… Plus »

L'année 2017 a été plus chanceuse pour la jeune femme, qui a rencontré l'élu de son cœur. Et grâce à cet amour, elle a pu passer outre les menaces.

Cette dernière avance avoir fait tout son possible pour que la jeune femme ait une vie remplie. «Elle a connu une enfance difficile. La séparation de ses parents, le nouveau concubin de sa mère, un viol et s'en sont suivies les mauvaises fréquentations. La liste est longue.»

Cette histoire fait désormais partie du passé et la jeune femme de 19 ans a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Ses frasques, elle les a mises de côté et profite pleinement de sa vie d'épouse depuis quelques mois. Pourtant, cela ne lui a pas été facile de sortir de cette phase difficile.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.