Tunisie: Une ville en bulles

Angoulême est une ville de France. Elle est spécialement belle. Mais ce n'est pas parce qu'elle est spécialement belle qu'elle est spécialement connue. Non. Tout bonnement, parce que, chaque année, elle organise le Festival international de la bande dessinée. Et ça fait quarante-cinq ans que ça dure !

Nous n'allons parler, aujourd'hui, ni de bande dessinée, ni de dessin, ni encore moins de palmarès.

Nous parlerons tout simplement de la culture. La culture qui transforme toute une ville. La culture, source de richesses, aussi bien intellectuelle que richesse au sens flou.

Commençons par le tourisme. Le Festival de la bande dessinée, BD, pour les intimes, démarre le 25 janvier et prend fin le 28.

Inutile de chercher une chambre d'hôtel à Angoulême à ces dates, il faut s'y prendre une année à l'avance.

Du coup, tous les hôtels des villes voisines, à quarante kilomètres à la ronde, sont pris d'assaut. Et parce qu'Angoulême est devenue la Mecque attitrée de la BD, son effet déteint sur le reste de l'année. Elle est devenue un festival addicted ! Oui, Angoulême, la ville initialement industrielle, ne jure plus que par la culture.

Elle est devenue une culture addicted et son festival de la bd qui, en théorie, ne dure que quatre jours s'étend pratiquement sur toute l'année. C'est que, à n'importe quel moment de l'année, Angoulême sent toujours l'odeur de la BD, avant, pendant et après le festival.

Faites donc un petit tour à Angoulême ! Tout respire la bande dessinée ! Le nom des rues, des places et des commerces.

De la rue d'Hergé à la Place Charlie Hebdo, du petit bistrot à la friperie, tout est pensé autour de la BD. Immenses fresques sur les murs. Boutiques dédiées aux figurines BD. Une foule de librairies. Mêmes les gâteaux que l'on vous vend à Angoulême prennent la forme des héros préférés des bédéphiles.

Mais c'est pendant les quatre jours du festival que l'animation à Angoulême est à son comble. La mairie est en état d'alerte et devient le quartier général des festivaliers. D'immenses tentes sont dressées pour accueillir les exposants et il y en a pour tous les goûts !

Voilà comment on crée des gens cultivés. Voilà pourquoi la vente de BD en France a fait un bond de 20 % ces dernières années.

En 2017, la BD a réalisé, à elle seule, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France, avec plus d'un million et demi d'albums vendus. L'âge moyen du lecteur de BD en France est 41 ans et les 8,4 millions de lecteurs de BD sont en majorité des femmes. Plus de 5.000 nouveautés par an.

Et il est intéressant du reste de signaler que derrière ce festival, il y a des sponsors. De grandes sociétés, comme les chemins de fer et les assurances, misent sur la culture. Et c'est secourable pour la culture, car il faut des sous pour entretenir un aussi grand festival.

Allez, je vais faire un petit tour dans les stands. Je vous raconterai ça demain.