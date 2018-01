Tunisie: EST - Une copie à revoir !

Badri et Chaâlali animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Quand à Bguir, il retrouvera son poste de régisseur en remplacement de Besseghaïer, suspendu. Enfin, Jouini sera aligné en pointe.

Chammam gardera son poste de latéral gauche. La charnière centrale sera formée de Dhaouadi et Talbi. Coulibaly et Sassi occuperont les postes de milieux défensifs.

Par ailleurs, le coach « sang et or » devra titulariser ces deux joueurs qui constitueront les deux principaux changements à apporter au onze de départ par rapport à la dernière sortie à Ben Guerdane.

L'infirmerie s'est désemplie cette semaine au grand bonheur de Mondher Kebaïer. Le technicien « sang et or » a récupéré Saâd Bguir et Mohamed Amine Meskini. Ils ont réintégré le groupe respectivement mercredi et jeudi derniers et, de ce fait, sont prêts pour prêter main-forte à leurs coéquipiers.

Par ailleurs, la formation espérantiste a eu un mal fou à suivre le mouvement durant la seconde mi-temps et a frôlé la catastrophe, puisque la défense a évité de justesse un troisième but.

Les « Sang et Or » ont dominé les débats durant la première demi-heure de jeu, ce qui leur a permis de marquer deux buts, avant de fléchir lamentablement sur le plan physique.

