Tunisie: ESS - Un élan à confirmer

Aujourd'hui, on a l'impression dans le camp étoilé qu'on est revenu à des proportions raisonnables au niveau du mode de gestion général de l'équipe et aux fondamentaux d'une Etoile misant essentiellement et fondamentalement sur le pur produit du club qui a été derrière les gloires de l'Etoile, mais aussi à l'origine d'une plus-value notable sur le plan financier.

De fait, on semble accorder le temps nécessaire et offrir la sollicitude adéquate à Malek Baâyou, Slim B.Belgacem, Amri, Mortadha B.Ouannès et consorts pour leur permettre de faire étalage de leur talent et marquer de leur empreinte l'histoire du club.

Bédoui devra patienter

Volet effectif, Kheireddine Madhoui devra se passer des services de Amri, blessé, et de Ramy Bédoui qui n'a toujours pas repris les entraînements avec le reste du groupe et s'est contenté de travailler en solo.

Par contre, il pourra compter sur Aymen Trabelsi totalement rétabli, et éventuellement Mortadha B.Ouannès qui a réintégré les entraînements avec ses coéquipiers sans pour autant disposer de la plénitude de ses moyens.