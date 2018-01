Madagascar: Charles Andriamiseza - Prestation de serment du nouveau PGCA d'Antananarivo

La grande salle d'audience de la Cour suprême à Anosy a été le cadre de la cérémonie officielle de clôture de l'année judiciaire 2017 et à la fois ouverture officielle de l'année judiciaire 2018, jumelées aux prestations de serment du nouveau Président de la Cour de Cassation auprès de la Cour Suprême, le Juge Raketamanga Odette Clémentine, et du nouveau Procureur Général auprès de la Cour d'Appel d'Antananarivo, le Juge Andriamiseza Charles.

Notons que la première était Président de Chambre à la Cour de Cassation à Anosy avant sa nomination, tandis que le second est un Ex-Garde des Sceaux et Ministre de la Justice

Déontologie. Les deux juges ont ainsi fait le serment d'assurer les fonctions et responsabilités qui leur incombent dans le strict respect de la loi, la recherche de la vérité et de la justice, tout en gardant le secret des instructions et en se basant sur les codes de la déontologie. Outre le ministre de la Justice, Rasolo Elise Alexandrine, cette cérémonie a vu la présence du Président Hery Rajaonarimampianina et du Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana. Ce fut aussi une occasion pour le chef de l'Etat de toucher mot à son « Vina 2030 ». « Le Fisandratana doit se refléter dans la Justice malgache », a-t-il soutenu.

Juge. Toujours d'après le Président Rajaonarimampianina, la cérémonie de ce jour (hier) rappelle les grandes responsabilités de la Justice, et notamment des juges. Le Chef de l'État a souligné l'importance du respect des codes de déontologie régissant les fonctions de juge.

La justice constitue un des piliers importants de la préservation de l'État de droit et la souveraineté de l'État, a-t-il indiqué.

Et de conclure qu'« il est primordial d'appliquer les lois existantes et de les faire respecter par tous les citoyens afin de parvenir à une paix sociale durable et surtout de restituer la dignité des juges et de la Justice Malagasy. Les juges sont des personnalités modèles pour la société. Cela implique l'humilité et la compétence pour être crédible aux yeux de la population», a affirmé le Président Rajaonarimampianina.