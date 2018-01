Tunisie: ESM - Besoin de réalisme offensif

Ils ont manqué d'efficacité dimanche dernier devant la Jeunesse Sportive Kairouanaise, lorsqu'ils jetèrent au vent un nombre incalculable d'occasions (dont deux tirs sur les montants). En fin de compte, ils durent se contenter du point du nul (0-0).

Pris à partie par les fans locaux, l'entraîneur Ghazi Gheraïri a envisagé un moment de présenter sa démission.

Parmi le public métlaouien, un large courant appelle au retour de Mohamed Kouki qui vient de quitter le Stade Tunisien. Du coup, Gheraïri sent davantage de pression, surtout que la formation connaît un début de phase retour décevant (défaite 2-4 face au ST, et nul à domicile contre la Chabiba).

Déséquilibres au mercato

La campagne des recrutements, qui se voulait ciblée a étonné plus d'un, notamment l'arrivée d'un troisième gardien, Slim Rebaï, alors que l'ESM compte déjà deux portiers performants et expérimentés, Bilel Souissi et Marouène Braïek. Dès sa première rencontre, le nouvel arrivé a encaissé quatre buts au terrain du Bardo.

Ailleurs, l'engagement de Hachem Abbès, un défenseur axial, et de Boubacar Diarra et Frank Eric, deux attaquants, paraît insuffisante par rapport aux besoins du club. Cet après-midi, le jeune Mohamed Amine Lakhal pourrait être confirmé par le staff technique. Aligné le dernier week-end pour la première fois parmi l'équipe fanion, il n'a guère démérité.

Mais la priorité se situe ailleurs. C'est surtout de réalisme offensif qu'aura besoin le club «sang et or» du Sud-Ouest, accroché au match aller par son adversaire du jour (1-1). Et qui doit s'attendre à un cycle difficile : déplacement à Ben Guerdane chez un rival qui a le couteau sous la gorge, puis l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien.

Dur, dur...

Formation probable : Souissi, Mezni, Salem, Slimène (ou Lakhal), Hachem Abbès, Khelij, Mhamedi, Maâouani, Baccouche, Lahkimi (ou Diarra) et Méniaoui.