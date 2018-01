Tunisie: Qui bloque le débat ?

Chez l'opposition, c'est du pain bénit, et Imed Daimi (Bloc démocrate) s'insurge contre cette «violation du règlement intérieur» et considère ce «précédent», comme une «tentative méthodique de bloquer le projet de loi». Le député a par ailleurs suggéré de suspendre l'ensemble des travaux de la commission jusqu'à ce que la présidence de la République soit auditionnée. En fait, Daimi et plusieurs autres élus soupçonnent Carthage d'avoir fait pression sur Mohamed Ennaceur pour que ce dernier s'abstienne de lui envoyer l'invitation. C'est en tout cas l'intime conviction de Zied Lakhdhar (Bloc du Front populaire) pour qui, il est évident «qu'Israël est puissant en Tunisie». «Dire que nous sommes tous contre la normalisation, n'est pas exact, déclare-t-il. Il y a des ministres et des députés amis d'Israël».

L'argument fait sourire Salem Labyedh (bloc démocrate) qui admet que les élus signataires du deuxième projet n'ont fait que signer une proposition de loi faite par une organisation de la société civile. «Cette erreur d'appréciation sera corrigée, et ce second projet de loi sera retiré».

Dans la foulée, il lit une correspondance qui lui aurait été remise le matin même, et dans laquelle le président du groupe Nida Tounès appelle au report de l'examen du texte, vu que deux projets de loi similaires avaient été déposés. En effet, en plus du projet de loi déposé depuis deux ans par le Front populaire, un autre projet de loi, signé par une dizaine de députés (du bloc démocrate essentiellement), avait été déposé, il y a seulement quelques jours.

