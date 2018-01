Tunisie: Moniteurs ou cascadeurs ?

Le premier cas est celui d'un moniteur qui utilisait son téléphone portable au cours de la formation en circulation. C'est-à-dire en pleine action de formation réelle dans une rue assez fréquentée. Comportement d'autant plus répréhensible car un moniteur donne l'exemple et il est tenu d'en donner le meilleur, et non transmettre de mauvaises habitudes.

Le second cas est celui d'un moniteur qui conduisait sa voiture-école assis dans la place du moniteur, en l'absence de l'apprenant, donc à droite et qui tenait le volant de sa main gauche, le bras tendu. La voiture circulait dans l'avenue du Sahel, une artère excessivement fréquentée et extrêmement dangereuse.

Il y avait là une conduite très risquée d'abord par manque de visibilité et aussi par l'impossibilité de changer de vitesse sans lâcher le volant. Des témoins nous avaient sur-le-champ assuré que ce n'était pas la première fois qu'ils assistaient à un tel spectacle.

Bref, deux cas qui pourraient cacher la forêt de problèmes dont souffre le secteur, donc l'apprentissage de la conduite automobile en Tunisie. Lorsque l'on sait que notre pays souffre d'une hémorragie de vies et de sous à cause des accidents de la circulation, l'on est tenu de remettre tout ce qui a trait audit fléau en question.