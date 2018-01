Angola: Les médecins préconisent une réforme du système national de soins de santé

Luanda — Les participants du XIIe Congrès international des médecins en Angola ont recommandent vendredi, dans la capitale du pays, les réformes du système de gouvernance de la santé et de la gestion globale des services hospitaliers qui passent par l'humanisation et l'excellence des services.

Cette position a été exprimée à la clôture du XIIe Congrès international des médecins en Angola, tenu du 25 au 26 janvier, sous la devise "Les médecins et la création d'un environnement favorable à la santé".

Pour concrétiser ces objectifs, les participants au Congrès ont fixé comme objectifs la mise en place des plans de formation et d'embauche de professionnels afin qu'il y ait une répartition rationnelle des médecins au niveau national.

Une révision du cursus de la faculté de médecine, réintroduisant le cours d'éthique médicale, et le travail obligatoire en périphérie, après la fin de la formation, pour une plus grande capacité et des compétences font également partie de la stratégie.

Ils préconisent également la planification, en fonction des besoins réels du pays, des formations et la spécialisation médicale pour éviter le nombre insuffisant ou excessif de professionnels.

Pour ces professionnels, les responsables des unités sanitaires doivent appliquer les mesures de gestion des ressources humaines prévues dans les statuts et règlements légalement approuvés et assurer l'inspection de leur mise en œuvre visant une répartition équilibrée des médecins, leur rémunération décente et du recyclage permanent.

Ils soulignent l'importance d'améliorer la gestion financière pour assurer l'achat d'équipements, de réactifs, de médicaments, de vaccins, entre autres, afin de garantir l'assistance scientifique des patients.

Promouvoir l'échange d'informations de routine entre les unités de santé à différents niveaux de soins afin de faciliter la référence et la contre référence et de réduire les contraintes bureaucratiques, figurent parmi les recommandations du congrès.

Les participants ont également préconisé le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation médicale entre les pays de la communauté lusophone.

À cette occasion, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a reconnu que le congrès avait contribué à l'augmentation de la littératie en santé et à la sensibilisation aux problèmes de santé actuels.

Selon la ministre, les familles devraient être encouragées à devenir plus participatives dans le processus afin que les défis de l'universalité, l'accessibilité et la durabilité du système de santé puissent devenir une réalité.

Au cours de l'événement, 126 certificats de mérite ont été décernés à des médecins ayant 25 ans de carrière professionnelle.