Congo-Kinshasa: Kinshasa décide de fermer Enabel et la maison Schengen

L'ancienne puissance coloniale, la Belgique, a dit « prendre acte » de la décision des autorités congolaises, regrettant que cela affecterait des centaines de travailleurs congolais et la délivrance des visas pour les pays concernés.

Dans un communiqué publié le 25 janvier, la Belgique a dit « regretter » l'annonce par les autorités de la RDC de fermer l'agence de développement belge Enabel et la maison Schengen à Kinshasa. Aussi la Belgique regrette-t-elle l'annonce des autorités congolaises indiquant que la RDC n'avait pas besoin d'aide de son ancien pays colonisateur.

Pour Bruxelles, cette annonce risque d'empêcher l'agence Enabel « d'opérer directement et significativement en faveur de la population congolaise, principalement dans les secteurs de l'agriculture, de la santé publique et de l'enseignement ». Cette décision affecterait aussi, insiste la communication de Bruxelles, les centaines de collaborateurs congolais qui travaillent pour l'agence.

Escalade de tensions

Il est rappelé que le 10 janvier, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, avaient décidé de mettre fin à une série d'interventions qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. En réaction, la RDC, qui a décidé de répondre au coup par coup, a annoncé la fermeture de l'agence Enabel et de la maison Schengen.

La Belgique explique, de sa part, que le sens de cette décision vise à réorienter un quart des moyens disponibles de la coopération gouvernementale vers l'aide humanitaire et la coopération avec les organisations de la société civile congolaise, les universités et les institutions scientifiques.

« À l'instar de ses partenaires régionaux, européens et internationaux, la Belgique souhaite avant tout que les besoins et les droits fondamentaux de la population soient pris en compte et que l'on aille vers des élections crédibles », a noté la Belgique dans ses motivations.

La maison Schengen à Kinshasa, rappelle-t-on, est une représentation commune de plusieurs pays qui délivre des visas vers l'espace Schengen pour le compte de dix-sept États membres de l'Union européenne et la Norvège.