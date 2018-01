Afrique de l'Ouest: Conférence inaugurale sur «éducations et santé» - Les jeunes du Sahel ciblés

«Les jeunes, la santé et le dividende démographique dans le Sahel» est le principal thème choisi pour la conférence inaugurale organisée par le Comité scientifique à l'occasion du colloque international de lancement des activités de la Chaire de l'UNESCO «Educations et Santé».

L'activité est prévue lundi, 29 janvier, à partir de 11h30, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (campus UCAD II). Le directeur régional du fonds de Nations unies pour la population (Fnuap), Mabingué Ngom, présentera le sujet de la conférence inaugurale.

Il va profiter de la tribune pour faire le point sur l'état de la population dans les pays du Sahel, le bilan du Fnuap dans les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et les résultats observés. En plus, ce colloque coïncide avec la publication prochaine du rapport annuel du Fnuap dans la région.

La chaire UNESCO «Educations et Santé», lit-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction, «est un projet qui ambitionne de promouvoir la recherche, la formation et le soutien au développement des politiques et des pratiques dans le champ de la promotion de la santé des enfants et adolescents à l'école et dans son environnement».

Selon le document, ce projet est structuré autour d'une perspective fédérative, son action se réfère aux «objectifs du développement durable» des Nations unies, notamment l'objectif 3 : «permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» et l'objectif 4 : «assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie».