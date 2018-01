Sénégal: Production laitière - L'état octroie à l'anipl un lot de materiels éstimé à plus de 154 millions fcfa

Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre de l'élevage et de la production animale a procédé hier, vendredi 26 janvier, à la remise de lot de matériels et d'équipements à l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl).

Selon elle, ces équipements d'un coût global de 154 millions 192 mille francs Cfa, permettront de booster la production laitière au niveau de leurs exploitations en valorisant davantage le potentiel des vaches à haut rendement laitier qui y sont élevées grâce à une plus grande disponibilité de fourrage de qualité.

154 millions 192 mille francs, c'est le coût global du lot de matériels et d'équipements que l'Etat du Sénégal a remis aux membres de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl). La cérémonie de remise de ce lot s'est déroulée hier, vendredi 26 janvier, en présence du Ministre de l'élevage et de la production animale Aminata Mbengue Ndiaye. Ce lot d'articles est composé de 4 tracteurs puissance 75 chevaux, de 6 motoculteurs, de 2 charrues à trois disques et de deux semoirs grande culture à 13 rangées. «Le prix total fournisseur de ce matériel est fixé à une somme de 154 millions 782 mille sur laquelle l'Anipl a versé 60 millions 912 mille francs Cfa, soit 40% du coût réel et 60% supportés par l'Etat. Il est acquis dans le cadre du programme «mes alimentos», financé avec l'appui du Brésil aux membres de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière en vue de renforcer leurs activités relatives à la culture et à la constitution de réserves fourragères »,a indiqué le Ministre Aminata Mbengue Ndiaye.

Selon elle, ces équipements permettront de booster la production laitière globalement au niveau de leurs exploitations en valorisant davantage le potentiel des vaches à haut rendement laitier qui y sont élevées grâce à une plus grande disponibilité de fourrage de qualité.

Aussi, rappelle-t-elle, le programme de coopération dénommé «plus d'aliments pour le Sénégal» porte sur un montant de 85 millions de dollars dont 15 millions alloués à l'équipement des acteurs de l'élevage dans les domaines stratégiques tels que les cultures fourragères, la collecte, la transformation, le transport des animaux et des produits dérivés comme le lait et la viande.

Le Ministre invite les membres de l'Anipl bénéficiaires de ce lot d'équipements d'en faire le meilleur usage possible pour développer la productivité de leurs exploitations, mais aussi d'en faire profiter à d'autres acteurs en vue de créer plus d'impact des efforts de financements consentis et soutenus par l'Etat.