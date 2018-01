La preuve, le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé Jules Etienne a fait appel à lui pour être son directeur de cabinet, mais sa nomination a été bloquée au niveau d'Ambohitsorohitra. Quatre ans après et à 11 mois de l'expiration du mandat présidentiel, l'ancien proche collaborateur d'Andry Rajoelina se prépare à intégrer l'équipe de Hery Rajaonarimampianina.

Retour en force ? Mamy Ratovomalala a été ministre des Hydrocarbures et des Mines sous la transition d'Andry Rajoelina. Il n'a plus occupé ce poste ministériel depuis la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise qui a abouti à la formation du gouvernement d'union nationale dirigé par Omer Beriziky.

On avance même que Mamy Ratovomalala pourrait être nommé à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, un poste qu'il aurait du mal à gérer étant donné que la Patte d'éléphant a été toujours occupée par des hauts fonctionnaires de l'Etat dont le pressenti ne fait pas partie. Une autre source laisse croire que l'ancien ministre des Hydrocarbures et des Mines pourrait être nommé vice-premier ministre au sein du prochain gouvernement.

