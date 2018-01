Congo-Brazzaville: Douanes - Les administrations nationales invitées à favoriser l'éclosion des entreprises locales

L'exhortation est du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), Kunio Mikuriya, qui estime que les Etats membres doivent sécuriser l'environnement commercial pour permettre aux entreprises de prospérer.

Kunio Mikuriya a lancé son appel à l'occcasion de la célébration, le 26 janvier, de la Journée internationale des douanes célébrée cette année sur le thème: « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ». Dans son message délivré à cet effet, le secrétaire général de l'OMD a jugé essentiel que les gouvernements tiennent compte de l'environnement extérieur dans lequel les entreprises exercent leurs activités pour participer pleinement aux échanges marchands et surtout aux activités économiques.

Au Congo, cette thématique a permis de rappeler le rôle fondamental de l'administration douanière dans l'équilibre économique national. Cette administration, en effet, contribue à collecter les recettes fiscales de l'Etat, à contrôler et réguler les flux aux frontières, à promouvoir les investissements et à sécuriser l'environnement des affaires.

Pour transposer les recommandations du secrétaire général de l'OMD dans le contexte national, les cadres douaniers et les partenaires privés ont débattu sur la thématique et la facilitation que la douane est censée apporter aux entreprises locales. Les deux partenaires ont surtout rappelé l'importance d'un environnement commercial propice, à travers l'harmonisation et la simplification des procédures de dédouanement, la lutte contre la corruption, le renforcement de l'éthique...

Les autres aspects de la performance évoqués par les intervenants sont liés à un « environnement commercial sûr, juste et durable », à travers la sécurisation de la chaîne logistique, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le financement du terrorisme international en encourageant des activités commerciales légitimes ; la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale.

Le Congo a ratifié la convention de Kyoto révisée et l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges, deux instruments qui peuvent l'aider à atteindre les résultats escomptés. Pour son directeur général, Jean Alfred Onanga, la douane congolaise s'oriente déjà vers la réorganisation de ses services couplée avec la simplification des procédures dans le circuit de dédouanement des marchandises, suivie de l'informatisation de son administration. « Il va sans dire que sa dotation en outils de travail modernes comme les scanners demeure plus que jamais d'actualité. », a déclaré Jean Alfred Onanga.

Il a jugé nécessaire la poursuite des importantes réformes initiées par la tutelle, entre autres, la dématérialisation des procédures douanières ; la mise en place d'une base de données valeur ; l'appropriation du système douanier d'analyse de risques; l'accompagnement des administrations intervenant dans la gestion des flux transfrontaliers dans l'échange des données, la collaboration avec les impôts.

Notons que la commémoration de la Journée mondiale des douanes a été ponctuée par la remise des certificats de mérite de l'OMD à une vingtaine de douaniers, le dépôt de gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des douaniers congolais décédés dans l'exercice de leur mission, et la remise des médailles d'honneur dans l'ordre de mérite de la douane décernées par le chef de l'Etat à une quinzaine de douaniers, dont le directeur général qui a reçu la médaille d'or.