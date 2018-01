Madagascar: Liste électorale - Les jeunes aux abonnés absents

L'ancien ministre des Hydrocarbures et des Mines fait partie des futurs hommes de confiance de Hery Rajaonarimampianina. Plus »

C'est d'ailleurs le premier motif avancé par ces jeunes, à l'instar de Haro, 25 ans : « Entre le boulot et les études, ça me fatigue de passer une heure ou deux juste pour vérifier mon nom sur la liste électorale ; raison pour laquelle j'ai profité du week-end pour le faire ».

La campagne a débuté la semaine dernière et s'achèvera le 31 janvier. Ils se rendent dans les fokontany, les universités et autres lieux publics de rassemblement des jeunes. Tous les moyens et modes de communication sont bons pour faire passer le message, focus groupe, tablettes, PC, affiches.

Accompagné par le mouvement MIEL (Mouvement pour l'Intégrité des Elections et des Leaders), l'ONG entreprend ainsi une campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour les inciter à vérifier leur nom dans la liste électorale et de s'y inscrire le cas échéant.

