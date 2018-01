Congo-Kinshasa: Martin Fayulu propose la tenue des élections en décembre 2019

L'élu de Kinshasa et dirigeant du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) suggère le report, pour une année de plus, du calendrier électoral, et une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pendant trois mois.

Martin Fayulu a présenté sa vision au cours d'un colloque organisé à l'Université catholique du Congo, le 26 janvier. Transition sans Kabila, suspension des institutions de la République et essentiellement le parlement dont le mandat est hors délai constitutionnel, restructuration de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), nouvelle opération d'identification et enrôlement des électeurs et report des élections en décembre 2019, tel est le schéma proposé par l'élu de Kinshasa pour l'avenir de la RDC. Cette opinion serait partagée par sa famille politque, le Rassemblement de l'opposition auquel appartient l'Ecidé.

Pour Martin Fayulu, il est inadmissible d'aller aux élections avec le président Joseph Kabila à la tête du pays, parce qu'ayant déjà épuisé son mandat depuis décembre 2016 et dépassé le délai de grâce d'un an dont il a bénéficié grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. Le dirigeant de l'Ecidé estime également que les institutions issues des élections de 2006 et 2011 sont depuis longtemps en dépassement de mandat et devraient être suspendues, les émoluments de leurs différents membres devant être mis à profit pour le financement des élections.

Pour parvenir à l'organisation de « bonnes élections », Martin Fayulu propose une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pendant une période de trois mois, de façon simultanée sur l'ensemble de la République, le fichier actuel n'étant pas « fiable ». Il s'agira donc pour le pays d'engager des fonds supplémentaires pour une opération en phase terminale alors que l'accord du 31 décembre 2017 exhorte la tripartite CNSA-gouvernement-Céni à entrevoir la possibilité de réduire le coût des élections.

En outre, la proposition de Martin Fayulu prolongerait d'une nouvelle année la transition en partant de la date du 23 décembre 2018 prévue actuellement pour l'organisation des élections. Ce schéma n'a pas rencontré l'assentiment de l'abbé Donatien Nshole, autre conférencier et membre de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pour ce dernier, le calendrier de la Céni doit être respecté pourvu que soit appliqué strictement l'accord de la Saint-Sylvestre.