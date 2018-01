Madagascar: « Ndao hihira » - Du romantisme à volonté avec Tovo J'hay et Mirado

Deux artistes issus de générations différentes mais aussi apprécié l'un que l'autre, une formule qui ferait certainement mouche. Le 4 février, Tovo J'hay et Mirado vont assurer un show inédit au Palais des sports.

Deux concerts pour le prix d'un ! Peu présent dans les médias mais adoré par un public typiquement féminin, Tovo J'hay n'a cessé d'émerveiller les mélomanes par ses airs romantiques et ses chansons à l'eau de rose. Crooner par excellence, le jeune Mirado maîtrise également l'art d'enflammer les cœurs.

Depuis son tout jeune âge, il a fait, à chacune de ses prestations, monter la température de ces dames et ces demoiselles d'un cran. Ce 4 février, ils vont tenter une expérience des plus inédites.

Un projet de longue date qui va enfin voir le jour. « Nous avons toujours aimé collaborer ensemble. Il y a quelques années, nous avons discuté de la possible tenue d'un concert durant lequel Mirado et moi partagerons la scène. Un organisateur m'a approché. On s'est dit, c'est l'occasion.

On en a parlé et nous voici aujourd'hui ». Pour ce concert au Palais des sports, Tovo J'hay ne sera effectivement pas seul aux commandes. Mirado partagera la scène avec lui. Tosy et Christian K seront là en tant que guests. « Il y aura une partie pendant laquelle je vais entonner mes propres titres.

Une autre où Mirado sera sous les feux des projecteurs et une troisième durant laquelle nos invités s'approprieront la scène et où Mirado et moi, chanterons en duo.

Si je vais interpréter ses titres ? Oui. Et vice versa ». Huit ans après son dernier concert au Palais des sports, revoilà donc Tovo J'hay, prêt à émerveiller ses inconditionnels. Pas seul mais avec Mirado et ses invités : Tosy et Christian K.