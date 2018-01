Sénégal: Départ à la retraite - L'ONAS fete ses agents

Leur directeur général, Lansana Gagny Sakho aussi, en a profité pour remercier et féliciter les agents fêtés. «La gestation de l'ONAS a été un processus très difficile et toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui ont participé à poser les fondements de ce qu'est l'ONAS aujourd'hui, donc nous les félicitons et remercions».

«Seule une femme comptable à l'époque, sans ordinateur, car tout se faisait à la main», témoigne une de ses collègues, madame Mbaye Aissatou Thiam, chef de service gestion financier des projets et des immobilisations et qui fait partie des agents retraités.

Leur cursus professionnel était relaté. Des témoignages émouvants. Leur «générosité, amabilité, et loyauté au travail» ont été relevées par des collègues, amis et proches. Pour certains d'entre eux embauchés à l'âge de 22 ans, ont comptabilisé 38 ans de service.

