Afrique: Commissions du comité exécutif de l'ACNOA - Le Senegal se taille la part du lion

Le Sénégal se taille la part du lion qui récompense sans doute le dynamisme et surtout la vitalité du Comité national olympique et sportif sénégalais, présidée par Mamadou Diagna Ndiaye. Il s'agit de l'ancien médaillé olympique des JO de Séoul 1988, El Hadji Amadou Dia Ba qui va continuer à présider la Commission des Athlètes de l'Acnoa.

Il s'agit d'Amadou Dia Ba, de Cécile Faye et de Seydina Oumar Diagne qui s'est lui vu confier la commission «Tokyo 2020». Cette dernière sera un rouage important dans ce fonctionnnement de la structure continentale avec la somme d'un million de dollars US mise à sa disposition pour soutenir la préparation des meilleurs athlètes africains.

Le sport sénégalais a été à l'honneur lors de la 53 ème Session Ordinaire du Comité Exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) tenue les 20, 21 et 22 janvier derniers à Abuja (Nigeria). Le Sénégal s'est distingué par la nomination de trois des membres du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) dans les 11 Commissions qui composent cette organisation panafricaine.

