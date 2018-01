Madagascar: Kick off - Tournament - L'UCM remet son titre en jeu

La course pour succéder à l'équipe de l'Université Catholique de Madagascar (UCM) au palmarès du Kick-off Tournament sera ouverte le 31 janvier à Mahamasina.

Après le succès de la 1re édition en 2017, l'Institut d'Etudes Politique (IEP) décide de rééditer le tournoi de futsal inter-instituts.

La 2e édition du « Kick Off Tournament » se disputera du 31 janvier au 04 février au Gymnase Couvert de Mahamasina. Cette compétition est sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et des Sports avec l'appui technique de la ligue Analamanga de football.

16 équipes. Pendant cinq jours à Mahamasina, 16 équipes en découdront pour succéder à l'UCM. Il s'agit de l'Aceem, Agro, Economie, Esmia, Essca, IEP, Imgam, Inscae, Inth, Iscam, Ispm, IT-U, Samis-Esic, Sticom et Ucm. 14 équipes sur les 16 participantes étaient déjà présentes lors de la 1re édition, deux instituts à savoir Sticom et Essmia viennent de rejoindre la troupe.

Le tirage au sort en vue de déterminer les équipes s'est déroulé hier à l'IEP à Ampandrana en présence de David Rajaona et des représentants des instituts participants. « Comme vous êtes tous universitaires, le fair-play est le maître mot de ce tournoi, même s'il s'agit d'une compétition sportive. La fraternité devrait également primer », a déclaré David Rajaona.

Concours. Devenu, un évènement incontournable pour les jeunes footballeurs des instituts privés et publics en début d'année, les équipes se sont préparées depuis très longtemps. Ce tournoi est réservé uniquement aux étudiants et personnels des instituts participants.

Les 16 formations sont réparties dans 4 poules de quatre équipes. Les éliminatoires se disputeront les 1 et 2 février, les quarts de final et les demi-finales se dérouleront le 3 février et la grande finale est prévue pour le 4 février.

Plusieurs concours vont pimenter le tournoi. Les contests sont ouverts à tous les talentueux de tous âges et sans distinction de sexe. Il s'agit de foot freestyle, de dribble et de tir de précision. Le contest de danse est réservé aux établissements supérieurs ayant une équipe ou non dans le tournoi.