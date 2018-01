L'ONG a pris l'initiative d'organiser une série de reyclages au profit des auxiliaires biomédicaux dans la pratique des techniques de base dans la biologie médicale.

« Génération vision santé plus » a lancé son programme de formation le 27 janvier à l'hôpital de base de Makélékélé, le premier arrondissement de Brazzaville. Inscrite dans le cadre du programme de ses activités de l'année en cours, cette formation sera également organisée dans d'autres arrondissements, notamment Bacongo, Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, Talangaï, Mfilou, Madibou et Djiri.

Le secrétaire général de cette ONG, Fidèle Mambouené, a indiqué que l'objectif était d'appuyer la formation continue des auxiliaires de santé, notamment les infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire.

« Nous travaillons pour aider les agents de santé à faire parfaitement ce qu'ils ont appris en utilisant les méthodes de base. Qu'ils sachent que même s'ils n'ont pas du matériel pour pouvoir réaliser ce qu'ils veulent, ils peuvent bien le faire avec le minimum de ce qu'ils disposent », a-t-il soutenu.

Placée sur le thème : « Renforcement des capacités des auxiliaires biomédicaux dans la pratique des techniques de base dans la biologie médicale », cette série de formations permettra de rappeler aux participants certaines notions liées à la réalisation des examens de laboratoire.

« Nous allons montrer aux techniciens que pour parler d'une infection génitale, il faut avoir un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire, des cellules vaginales bien sûr, mais à côté, il faut qu'on ait les bactéries et les globules blancs (leucocytes).

Donc, bactéries plus polynucléaires on peut parler d'une infection mais lorsqu'on n'a pas ces deux éléments, il se peut qu'on a seulement les bactéries, on n'a pas de polynucléaires, on parlera alors d'une contamination », a expliqué Fidèle Mambouené.

Justifiant cette initiative, le secrétaire général de « Génération vision santé plus » a fait observer que l'Etat ne dispose pas actuellement des moyens conséquents pour envoyer ses agents en formation.

Selon ce biologiste de formation, les agents formés dans les années 1980,1990 et 2000 sont restés avec leurs connaissances initiales, ce qui a une répercussion sur leurs prestations.

« La science évolue et il faut aller avec elle. C'est pourquoi, nous avons pensé qu'il faut donner la possibilité à ces agents de santé qui ont eu la formation d'hier de bénéficier de ces séances de renforcement des capacités comme cela se passe dans d'autres pays.

D'où l'objectif de mettre le peu que nous connaissons à leur disposition pour qu'ils en fassent de même à leur tour », a dit Fidèle Mambouené.

Créée il y a six ans, « Génération vision santé plus » avait initié dans le passé des formations similaires dans les hôpitaux de Mfilou, Makélékélé et Bacongo. Par manque de moyens financiers, l'ONG n'avait pu couvrir toute la ville.

Espérant sur l'appui des bailleurs de fonds, du gouvernement et d'autres partenaires, les responsables de cette association entendent fournir des efforts pour réaliser leur programme d'activités en couvrant cette fois toutes les structures sanitaires des neuf arrondissements de Brazzaville.