Tunisie: USM - Défense et entrejeu remaniés...

Les propos du coach usémiste, très déçu par cette lourde défaite, laissent entendre que face à l'ESS, l'USM devrait réagir pour espérer rebondir. C'est vrai que l'ampleur du score est susceptible de toucher le moral des joueurs mais Kasri, en tant que connaisseur, sera capable grâce à son expérience et son savoir-faire de surmonter cet échec et, de surcroît, retaper un nouveau moral à ses protégés appelés à tourner vite la page pour préparer minutieusement leur derby contre une

ESS en courbe ascendante. Conscients de cette situation délicate, les coéquipiers du capitaine Hichri, complètement rétabli, ont fait, pendant les entraînements de la semaine, preuve de beaucoup d'humilité et d'application pour être fin prêts contre l'ESS.

Côté formation, et en l'absence de ses deux latéraux Mechmoum et Ben Rodmhane, tous deux suspendus, Kasri sera obligé d'apporter de changements au niveau de sa ligne arrière en faisant appel à Sagesse pour occuper le côté droit et Timoumi pour animer celui de gauche. Quant à Hichri qui s'est entraîné normalement, il formera la charnière centrale avec Dziri.

Tout ce beau monde devrait être très vigilant aussi bien dans la couverture que dans le marquage pour espérer barrer la route aux redoutables attaquants étoilés menant aux buts qui seront gardés par Bédéri, auteur d'une bonne prestation contre le CA malgré les quatre buts encaissés.

L'entrejeu, qui a été amorphe contre le CA, sera encore privé de Gbala encore convalescent et qui s'entraîne en solitaire. De ce fait, Hadda et Sabbahi formeront le deuxième rideau, appelé à être omniprésent et combatif pour débloquer la machine adverse.

Mosrati, qui sera en ballottage avec Messaidi pas complètement rétabli, aura la lourde tâche avec Ben Hassine non seulement de diriger les manœuvres offensives mais aussi d'assumer leur rôle défensif en phase de repli.

L'attaque qui a été timorée face au CA sera composée d'Essifi et Kabbou appelés tous deux à exercer un haut pressing sur l'adversaire pour l'empêcher de développer son jeu vers l'avant.