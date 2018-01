Tunisie: En route vers la Décima !

Il ne faut surtout pas avoir le trac. L'Egypte est un adversaire respectable, mais n'est pas un ogre. Après deux échecs dans deux éditions d'affilée en 2014 et 2016, le temps est venu de redresser la barre et de renouer avec le sacre continental. Le sept national doit s'asseoir de nouveau sur le trône africain. L'équipe de Tunisie a les moyens de gagner, pour peu que les joueurs croient en leurs moyens et en leur bonne étoile. Nous n'oublierons pas l'arbitrage et ce qui s'est passé lors de la finale de 2016 également face à l'Egypte. Tous ces critères devraient donner des ailes à nos joueurs.

Nous voulons voir des joueurs agressifs en défense, déterminés à gagner et à offrir un 10e titre continental à la Tunisie. L'objectif n'est pas impossible malgré la difficulté de la tâche. La concentration sera la clé de la réussite, tout comme le rendement en défense. Cela a d'ailleurs été constaté en demi-finale. On s'attend alors à un match engagé de la part des coéquipiers de Makrem Missaoui. Cette bande de jeunes, dont la plupart vont disputer une première finale de championnat d'Afrique des nations, nous a déjà donné du plaisir. A eux de continuer dans la même ligne de conduite.

En réalité, les connaisseurs s'attendaient à ce scénario et avaient prédit une finale entre notre sept national et les Pharaons.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.