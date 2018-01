Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes)n'apprécie pas du tout la mise à l'écart, dans toutes les rencontres officielles, d'une partie importante du mouvement syndical. Les camarades de Amadou Diaoune y voit des velléités de dissolution administrative camouflée de tous les syndicats dits non représentatifs.

Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) appelle le gouvernement à «éviter l'exclusion systématique des syndicats dits non représentatifs de tout espace de concertations, de consultations, de dialogue social et de négociation sous l'égide des pouvoirs publics».

Face à la presse hier, vendredi, pour s'exprimer sur la situation de crise aigüe en cours dans le secteur public d'éducation, le Sudes déplore le fait qu'on dénie au mouvement syndical le droit de formuler des revendications aux autorités. «Le Gouvernement ne prend pas l'exacte mesure des souffrances de milliers d'enseignants», explique Dr Amadou Diaoune. Selon lui,«le Gouvernement aurait dû mettre à profit l'accalmie de 2017 pour parachever la matérialisation des accords de 2014 notamment le règlement des lenteurs administratives et du régime indemnitaire de la Fonction publique».

«Les offres du Premier Ministre aux négociations du 19 janvier, trop décalées dans le temps ne peuvent satisfaire la partie syndicale. En particulier, l'augmentation de 6 000 F de l'indemnité de logement est franchement dérisoire», estime le Sudes.

Pour surmonter cette crise préjudiciable à l'Ecole et aux universités, le Sudes veut «le parachèvement intégral du protocole d'accord de février 2014, d'autre part, du règlement urgent de la revendication fondamentale d'une retraite décente aux enseignants de l'enseignement supérieur public».

Sur la question du régime indemnitaire, le Sudes propose une «ouverture de négociations sérieuses sur l'augmentation de l'indemnité de logement pour les enseignants et plus généralement sur la refonte du système indemnitaire de la Fonction publique sur la base des principes de justice et d'équité et pour la motivation au travail».

Pour mettre fin à la crise structurelle du système éducatif, le Sudes regrette que les «conclusions de consensus national sur les Anef et la Cnaes ne soient pas encore mises en œuvre de façon cohérente et articulée».

«Il y a urgence pour la refondation du système éducatif pour répondre aux attentes légitimes des apprenants, des familles, des pouvoirs publics, en somme aux besoins du pays», souligne Amadou Diaoune.

Pour la refondation du système éducatif, le Sudes propose une organisation d'un forum national sur le financement de l'éducation et de la formation et la mise en place d'un large front social pour la défense et la promotion d'une école et d'une université publiques de qualité.