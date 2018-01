Sénégal: Lutte Modou Lo/Lac 2 - Jour de vérité pour deux mastodontes

Demain, dimanche, sera jour de vérité pour Lac de Guiers 2 et Modou Lô qui s'affrontent au stade Léopold Senghor, pour le drapeau Delo Ndioukeul Président Macky Sall. Longtemps attendu et maintes fois reporté, ce grand choc aura des allures de clarification pour les deux ténors de l'arène sénégalaise après leur première confrontation soldée par un nul.

Dans les défis qu'ils se sont livrés, chacun a promis de ne faire aucune concession en marchant sur l'autre et de remporter la victoire qui mène vers le titre de Roi des arènes détenu par Serigne Dia Bombardier.

L'arène sera en effervescence ce dimanche 28 janvier, à l'occasion du grand choc qui oppose Modou Lô de Rock Energie et Lac de Guiers 2 de l'écurie Walo. Initialement prévue le 16 juillet 2017 puis reportée à maintes reprises pour cause d'indisponibilité du stade Demba Diop, cette affiche concoctée par la structure Pape Abdou Fall devrait faire courir les amateurs de lutte, sevrés depuis la saison écoulée, de combats de grande envergure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils seront servis par une confrontation sera sans doute parti pour être le must de la saison. Du moins si l'on en juge au profil et à la carrure des deux protagonistes qui occupent, depuis quelques années, le haut du pavé du cercle des lutteurs confirmés. Mais cette confrontation sera avant tout celle de la clarification après le match nul du combat qui leur avait opposé le 4 avril 2011.

Lac de Guiers et Modou Lo ont d'ailleurs fini de camper les enjeux lors de leurs sulfureux face-à-face. Des joutes verbales qui donnent amplement un avant-goût des retrouvailles très attendues sur l'enceinte qui sera érigée sur la pelouse de Léopold Senghor.

Après avoir buté sur Bombardier et réussi à faire perdre à Gris Bordeaux de Fass, ses illusions, Modou Lô a sans doute enjambé un pas décisif vers le Roi des arènes, détenu jalousement par le même Serigne Dia Bombardier. Et pour accéder à ce titre suprême, il faudra s'offrir la peau de Lac de Guiers 2. Dans cette quête, il a sans doute les arguments physiques, techniques et les qualités mentales pour réussir ce nouveau challenge. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on lui colle le sobriquet de « Kharagn » (l'ingénieux). Il en effet tous les atouts, quels que soient la taille et le poids d'amener son adversaire à l'usure avant de sortir un geste technique inattendu et souvent insoupçonné pour s'imposer. Papa Sow, Paul Maurice, Baye Mandione, Eumeu Séne, Gris Bordeaux, entre autres de ses victimes, ont pu mesurer tous la pugnacité et la finesse du lutteur de Parcelles assainies. Mais le talent ne suffira sans doute pas face à un adversaire du jour qui lui avait posé une équation insoluble lors de leur première confrontation du reste très décevante pour les férus de lutte. Pour se justifier, Modou Lô qui n'a pas manqué de fustiger la passivité habituelle de son adversaire, a assuré ses supporters d'une fulgurante victoire. Mais gare au débordement du Lac de Guiers. Un lutteur qui n'est certainement pas le premier venu pour avoir réussi à envoyer à la retraite Yakhya Diop Yékini.

Lors du dernier face-à-face, il a déclaré à qui veut le l' entendre, sa décision de clouer le bec à son adversaire qui l'avait qualifié de lutteur attentiste. Comme, du reste, l'ont soulevé bon nombre de ses détracteurs. Quoiqu'il en soit, le puncheur du Walo peut se prévaloir de tout ce qui fait un lutteur confirmé. Il a le mérite de déranger dans sa stratégie de combat et il sait surprendre ses adversaires par sa technique de ramassage de jambes et autres fulgurantes attaques. Le tout dans un mental et une grande sérénité. Toute chose qui lui sera précieuse s'il veut, comme son adversaire, aller à la quête du Roi des arènes.