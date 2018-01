Sénégal: Visite du président Macron - Le PDS planifie un accueil en... brassards rouges

Le Parti démocratique sénégalais projette un accueil en rouge pour le président français Emmanuel Macron qui sera en visite au Sénégal les 1er, 2 et 3 février prochains.

Dans une note transmise à la presse hier, vendredi 26 janvier 2018, les libéraux appellent les «gorgorlu» à sortir pour accueillir avec des brassards rouges l'hôte du Sénégal partout où il se rendra pendant son séjour et « manifester pacifiquement leur colère et leur dégoût de Macky Sall, de son régime et de sa politique».

Dans la même mouvance, le Pds somme les populations « de s'habiller en rouge, d'écrire explicitement sur des pancartes leurs revendications et de défendre la plateforme des partis de l'opposition et des organisations démocratiques pour des élections démocratiques, libres et transparentes et de stopper Macky Sall qui compte sur la seule fraude électorale pour se faire réélire en 2019 ».