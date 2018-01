Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la sécurité

Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, Salviano de Jesus Sequeira, a réaffirmé vendredi à Luanda l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde.

Le général Salviano Sequeira s'exprimait lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An des attachés de défense des missions diplomatiques accrédités en Angola.

Il a déclaré que le ministère de la Défense nationale d'Angola continuait d'investir dans le développement professionnel et technique des troupes, afin d'assurer l'intégrité territoriale, l'inviolabilité des frontières et la préservation de la paix et de la stabilité nationale, régionale et continentale.

Le ministre de la Défense nationale, qui veut des forces armées dynamiques et organisées, espère pouvoir compter sur la coopération et la solidarité des pays avec lesquels l'Angola a un partenariat stratégique dans les domaines les plus variés.

Il a souligné que la paix et la sécurité dans le monde figuraient en tête de l'ordre du jour à un moment où les foyers de conflits et les conséquences de la crise économique et financière internationale annonçaient une année d'énormes défis.

A ce propos, il a dit que la concertation et le dialogue permanent étaient nécessaires pour résoudre les conflits en cours, appelant, de ce fait, à l'expérience internationale pour mettre fin aux conflits en République Démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud, en République Centrafricaine, au Moyen-Orient, à Yémen et en Syrie.

Le ministre de la Défense d'Angola a dit que l'humanité devrait se mobiliser autour de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de changement climatique et des principales maladies endémiques, ainsi que s'engager dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration clandestine et tous les maux qui constituaient des obstacles à la paix, au progrès et au bien être des peuples.