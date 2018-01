Afrique: Le Maroc tient sa demi-finale et El Kaabi un record

Surprise du tournoi en éliminant la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, la Namibie était attendue avec une certaine appréhension par le pays hôte pour ce quart de finale. La première alerte dans la défense namibienne sur vient à la 8' lorsque le meneur de jeu du WAC Casablanca, Achraf Bencharki manque le cadre alors qu'il s'est donné le temps de temporiser pour bien ajuster sa frappe.

En dehors de cette occasion, l'attentisme est de rigueur chez les deux équipes qui veillent à ne pas se découvrir, notamment la Namibie. A la 36', la défense namibienne paie cash une erreur d'inattention. Walid El Karti bénéficie d'un coup franc proche de la surface de réparation, il l'effectue très rapidement, alors que la défense attend de voir l'arbitre décider de la distance du mur, et sert le buteur maison, Ayoub El Kaabi. Il se retrouve seul dans l'axe du but face au gardien et ouvre le score. Il inscrit son sixième but du tournoi et devient ainsi le meilleur buteur de la compétition sur une édition. Un record jusque-là détenu par le zambien Given Singuluma, qui avait inscrit cinq buts lors de la première édition en 2009.

En deuxième mi-temps, El Kaabi est à deux doigts de doubler la mise à la 54'. Sa déviation vers le but est dégagée en corner avant de franchir la ligne par le défenseur Charles Hambira. Ce n'est que partie remise puisque ce même corner botté par Achraf Bencharki permet à Salaheddine Saïdi d'une tête décroisée de doubler le score.

Victoire logique du Maroc qui se qualifie pour la demi-finale. La Namibie quant à elle, a laissé une très bonne impression au cours de ce tournoi.

Réactions :

Jamal Sellami (entraîneur du Maroc)

« Nous avons un très bon groupe de joueurs. L'importance, c'est l'expérience. Ça a fait la différence aujourd'hui. On travaille depuis un an et demi et je pense que cela est important. Nous voulons remporter le trophée, c'est notre objectif. On va continuer à travailler. La Namibie n'a pas été un adversaire facile pour nous. En fin de rencontre, je suis allé féliciter le coach namibien pour tout le travail qu'il a fait car, c'est une équipe très organisée sur le terrain. La présence de Hervé Renard à nos côtés nous encourage aussi, notamment les joueurs ».

Ricardo Mannetti (entraîneur de la Namibie)

« Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Le Maroc nous a été supérieur sur tous les plans que ce soit tactiquement ou physiquement. C'est une des meilleures équipes de ce tournoi. Elle nous a dominés et il fallait s'y attendre car elle renferme dans ses rangs de grands joueurs. On a fait de notre mieux et les joueurs sont à féliciter. Je pense même que le Maroc fait partie des grands favoris pour remporter le tournoi ».