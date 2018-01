Afrique: Nigéria-Angola - Propos d'avant match

Salisu Yussuf (entraîneur du Nigéria)

« Dans le football, il faut être méfiant sur le terrain, notamment dans ce genre de match à élimination directe. Nous allons jouer pour gagner. Notre objectif reste toujours le même, à savoir atteindre un stade très avancé dans la compétition. Ce ne sera pas facile pour nous face à une équipe d'Angola très accrocheuse. C'est une équipe qui adopte généralement une stratégie défensive et qui opère par des contres rapides. J'ai vu leur match. Ils ont une défense très solide.

Il y'a une certaine pression sur nous car le ministère et même la fédération veulent un résultat positif durant ce CHAN. Il y'a aussi les espérances de la population nigériane. Les joueurs sont conscients. Après notre premier match face au Rwanda, nous avons beaucoup travaillé. Ça nous a permis de nous qualifier en quart de finale en étant à la tête du groupe et du coup, rester ici à Tanger. Nous nous sommes bien acclimatés avec les conditions météorologiques de la ville ».

Ikechukwu Enzema (capitaine du Nigéria)

« Avec le coach, nous avons supervisé l'Angola. On a constaté que son point fort est la défense. On va donc les presser et surtout être vif et rapide sur le terrain pour les contrer. On ne veut pas être piégé. Il y'a des inquiétudes par rapport à certains joueurs blessés, mais nous allons gérer la situation »

Srdjan Vasiljevic (entraîneur de l'Angola)

« Le quart de finale sera très difficile car nous allons affronter une des meilleures équipes de ce tournoi. Le Nigéria a fait ses preuves durant le premier tour. Il a réussi de belles prestations. Nos joueurs sont très fatigués car nous sommes arrivés très en retard ici à Tanger. Notre escale à Casablanca a duré plus longtemps que prévu. Nous allons gérer cette situation. C'est très difficile d'aborder un quart de finale dans une telle situation. Mais bon, les joueurs sont très motivés pour se qualifier en demi-finale. Ils sont tous concentrés sur le match.

Nous avons supervisé le Nigéria et avons décelé les points forts et faibles de cette équipe. On mettra en place une stratégie pour les contrer ».